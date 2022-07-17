İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bolu’daki trafik denetimlerine katıldı

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na gelen Bakan Soylu, helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Daha sonra kontrol noktasına geçen Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince 210 bin personelin, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri için yollarda olduğunu söyledi.

Görevlerini aksatmadan yerine getiren personele teşekkür eden Soylu, yapılan denetimler, eğitimler ve ortaya konan süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki trafik standardizasyonun hemen hemen yakalandığını kaydetti.

Son 10 yıldaki bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına değinen Bakan Soylu, "Özellikle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama 15 iken şu anda günde ortalama 7. 2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148'di, şu anda, şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız. Neredeyse yarıdan daha aşağıya, 3'te birlik bölüme yakın ölümlü can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu." diye konuştu.

Soylu, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken, gece 12 itibarıyla bu rakamın 1,5 milyonu geçtiğine işaret ederek, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik yoğunluğu artışı olmasına karşın trafik kazalarında ciddi azalmanın olduğunu vurguladı.

Yaya ölümlerinin geçmiş bayram tatillerinde iç acıtan bir tablo içerdiğini aktaran Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi, şu ana kadar da 8 motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Türkiye'de kaza kara noktası olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Allah'a hamdolsun, şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Tüm birimlerin şu anda Türkiye'nin her noktasında yarın sabaha kadar denetimde olacağını aktaran Soylu, "İnşallah vatandaşlarımızın emniyet içerisinde evlerine vasıl olmalarını sağlarız." dedi.

HEDEFİMİZ, SIFIR ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Soylu, bu bayram tatilinde yapılan denetimlerde otoyollar ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğine işaret ederek, şehir içi trafikte yüzde 80'ler düzeyinde olan bu oranı hem denetim hem eğitim hem de rehberlikle artıracaklarını kaydetti.

Otobüslerdeki emniyet kemeri kullanımına ilişkin de ciddi tedbirlerin uygulandığını anlatan Bakan Soylu, "Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez, heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de trafik kurallarına uyar." şeklinde konuştu.

Gelinen noktada trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüz binde 9,6'dan 5,8'e gerilediği bilgisini paylaşan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu, bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır, önemli bir şeydir. Biraz önce 2018'deki trafik kazalarındaki ölümleri söyledim. O zaman toplam 23 milyon araç vardı. Şimdi 25,5 milyon araç var. O zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Yani hem araçlar hem de sürücüler artmasına rağmen Türkiye'de trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarındaki ölümler sürekli düşmektedir. Bu hep birlikte yapılabilecek bir süreçtir. 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganı, bizim sloganımızdır. Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası. Bunu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum."

Açıklamanın ardından kontrol noktasında durdurulan araçların yanına giden Soylu, sürücü ve yolcularla sohbet etti, onlara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 22:19