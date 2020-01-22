İçişleri Bakanlığı açıkladı!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, araç çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta hakkında bilgi veren paylaşımda, trafik akışını engelleyen park hallerine öncelikle yer verildi. Engelli sürücü yeri ihlallerine de yer verilen paylaşımda çekilme nedenleri şu şekilde sıralandı.

İçişleri Bakanlığı araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter ile internet hesabından yapılan paylaşımda, araçların çekilmesine neden olacak 9 madde sıralandı.

1- Trafik akışını engelleyen park. 2- Araçların çıkmasını engelleyecek park, 3- Engelli sürücüler için ayrılmış yere yapılan park, 4-Otobüs duraklarına ve yakınına yapılan park, 5- Yangın musluğu yakınına yapılan park, 6- Yaya yoluna ve okul önlerine yapılan park, 7- Hastane, otopark ve kamu binalarının giriş ve çıkışlarına park, 8- Alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzerine yapılan park, 9- Bağlantı yolları ve kavşak girişlerine yapılan park

Paylaşımda park cezaları hakkında bilgi de verildi.