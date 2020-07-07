İçişleri Bakanlığı'ndan flaş genelge!

Haber: C. Kutay Aykan

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine yeni bir talimatname gönderdi. Genelgeye göre; kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları denetlenecek. İşte İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği son dakika genelgesinden detaylar...

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyi gönderdi. Genelgeye göre; kontrollü sosyal hayat ilkelerinin yerine getirilip getirilmediği yarın denetlenecek.

Daha önce genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 13:28