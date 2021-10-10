İçişleri Bakanlığından açıklama

Haber: C. Kutay Aykan

Son günlerde cep telefonlarına gönderilen görüntülü arama yöntemiyle tehdit ve şantaj yöntemiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı, cep telefonlarına bir mesaj göndererek, vatandaşların daha dikkatli olmalarını uyardı.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca cep telefonu kullanıcılarına İçişleri Bakanlığından şu uyarı yapıldı; “Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak, tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz” denildi. Bolulu vatandaşların bu konuya dikkatli ve duyarlı olmasını bekliyoruz.