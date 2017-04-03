Haber: Kasım ŞAHİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif olan geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylığını açıklayan Meral Akşener, en son geçtiğimiz yıl 28 Mayıs Cumartesi günü Bolu’ya gelmiş ve basın mensuplarıyla bir araya geldikten sonra İzzet Baysal Caddesinde Bolulu vatandaşlara seslenmişti.

Akşener 7 Nisan Cuma günü saat 17.00 de Bolu'da olacak. Atatürk Orman Parkı yanında bulunan Köroğlu Sofrası'nda sandıkta neden 'Hayır' tercihinde bulunacaklarını anlatacak olan Akşener'in toplantısına tüm Bolu halkı davet edildi.