İçişleri, soruşturma başlattı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim çalışmalarında vaat ettiği ‘Suriyelilere yardımı kesme’ sözünü yerine getirmek adına mazbatasını aldıktan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne talimat verdi. Belediye Başkanı Özcan’ın talimatı ulusal kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok AK Partili siyasinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları da Başkan Özcan’a tepki gösterdi.

Özcan’ın kararı siyasiler ve STK’lar tarafından kamuoyunda tartışılmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılması konusunda henüz Başkan Özcan’dan bir açıklama gelmezken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi’nin de konuyla ilgili olarak bir açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 13:49