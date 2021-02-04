İçişleri’nden 14 Şubat genelgesi

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine çiçekçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulabilmesi için genelge gönderdi. Bakanlık genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından gerekli kararlar hızlı bir şekilde alındı.

ÇİÇEKÇİLERE SEVGİLİLER GÜNÜ MUAFİYETİ

Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre İçişleri Bakanlığı'nın 03.02.2021 tarih ve 1968 sayılı genelgeleri gereğince; 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmesine imkan sağlanacak.