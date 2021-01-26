İçişleri’nden kayak merkezi genelgesi

Haber: N. Halid Altundal

Genelgeye göre konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü müzik yayınına saat 22.00’den sonra izin verilmeyecek.

Kural, kayak otellerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak.

Parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.

Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak kayak otelleri ve tesislerinde covid-19 tedbirleri, valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenecek.