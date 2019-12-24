İçişlerin’den “park yasağı ihlali” uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, park yasağı kuralını ihlal eden ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde otoparklara çekilmesi esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi. Yeni genelge ile artık park yasağını ihlal eden araçlar trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa otoparka çekilmeyecek, ancak trafik cezası kesilecek.

Trafikten sorumlu kuruluşların ve görevlilerin standart bir anlayışla ve mevzuata uygun hareket etmesi gerektiği hatırlatılan genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park/duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulmasının, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının söz konusu genelgesinde şu ifadelere yer verildi: "Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.

ÇEKİLEN ARACIN VE ÇEVRENİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİLECEK

Çekme işlemi sırasında aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve görevlilerin refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak. Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin/sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek.

ARACIN HANGİ OTOPARKA ÇEKİLDİĞİ BİLDİRİLECEK

Araç sahibinin/sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyecek. Çekilen araçların takibi yapılacak, araçlar yetkilendirilmiş ve ihlalin gerçekleştiği yere en yakın otoparka götürülerek muhafaza altına alınması sağlanacak. Aracın otoparka giriş yaptığı an itibarıyla görevlilerce derhal PolNet bilgi sistemi ‘Trafik Denetleme’ menüsü altındaki ‘otopark’ bölümü kısmından veri girişi yapılacak. Uygun platformlarda kamuoyuna, ‘www.egm.gov.tr’ adresinde yer alan ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ modüllerinde ‘Otoparka Çekilen Araç Sorgulama’ işlemlerinin yapılabileceği, araç sahiplerinin e-Devlet'te kaydı var ise elektronik posta adresine, e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgilerinin gönderilecek.”