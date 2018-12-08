Haber: C.Kutay Aykan

Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (40) isimli şahıs gece saatlerinde alkol çalmak için bir marketin camını kırarak içeri girdi. İ.G.'nin markete girmesinin ardından aktif hale gelen alarm sistemi polisi harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alarmı çalan markete gelerek içeride arama yaptı. Yapılan arama sırasında, İ.G.'nin çaldığı alkollerle birlikte market içerisinde dolaştığını gören ekipler, şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen İ.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.