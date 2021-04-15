İçme suyu borları satın alınacak

İLİMİZ MERKEZ İLÇE, SEBEN VE YENİÇAĞA İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇME SUYU BORU ALIMI BOLU ÖZEL İDARESİ Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İLİMİZ MERKEZ İLÇE, SEBEN VE YENİÇAĞA İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇME SUYU BORU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: