İçme suyu hattı inşa edilecek

1-İdarenin

a) Adı : GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU

c) Telefon ve faks numarası : 3743116700 - 3743116703

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Gerede (Bolu) İçmesuyu İnşaatı

b) Niteliği, türü ve miktarı :

2 adet 100 m3 ve 1 adet 1.000 m3 içmesuyu deposu yapımı ile mevcut isale hatlarının su depolarına bağlanması yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kitirler Mah. Esentepe Mevkii Gerede/Bolu (ayrıntılara ihale dokümanında yer verilmiştir)

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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