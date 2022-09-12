1-İdarenin
a) Adı : GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3743116700 - 3743116703
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Gerede (Bolu) İçmesuyu İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 adet 100 m3 ve 1 adet 1.000 m3 içmesuyu deposu yapımı ile mevcut isale hatlarının su depolarına bağlanması yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kitirler Mah. Esentepe Mevkii Gerede/Bolu (ayrıntılara ihale dokümanında yer verilmiştir)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İçme suyu hattı inşa edilecek
Gerede (Bolu) İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/916947
1-İdarenin
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