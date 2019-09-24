İçme suyu hattında arıza!

Haber: Esra Perçin

Bolu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bolu şehir içi içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 Eylül 2019 Salı günü (BUGÜN) Saat 10.30 ile 14.00 arası Büyük Cami, Karamanlı, Tabaklar, Akpınar ve Gölyüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Onarım çalışmasının en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Halkımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.