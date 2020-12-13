İçme suyu sorunu çözülüyor

Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ilimizde içme suyu ile ilgili devam eden projelere ilişkin konuştu. Bakan Yardımcısı Metin Tekke Barajı ve Karadere projelerinin tamamlanması ile ilimizde içme suyu probleminin büyük oranda çözüleceğini ifade etti. Fatih Metin, Tekke Barajı projesi için ihalenin geçtiğimiz haftalarda yapıldığını ve kesinleşme sürecinin devam ettiğini belirterek projenin yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını duyurdu.

İçme suyu ile ilgili bir diğer proje olan Karadere Tüneli hakkında da konuşan Metin, tünelin iç kaplamasının Bolu Belediyesi tarafından bitirilmesinin ardından projenin devredileceğini söyledi. Projenin devri sonrası takiben 5 ay içinde ime suyunun kullanılabileceğini açıklayan Metin, “Projenin yılın sonu ya da yeni yılın başı itibariyle teslim edilmesini öngörüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde teslim edilmesiyle birlikte önümüzdeki yaz musluklardan Karadere suları akacak” dedi.