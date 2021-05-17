İçme suyunda ekolaya rastlandı

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz günlerde Merkez ilçeye bağlı Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi içme suyundan rahatsızlanmıştı. Köylülerin içme suyundan etkilenmesi sonrası durum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne iletildi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü. İçme suyuna kimyasal karıştığı iddia edilen köyde yapılan incelemeler sonrasında duruma açıklık getirildi. Yenicepınar Köy Muhtarı Hasan Çetinkaya kimyasal atık iddialarında bulunanların yargı karşısında hesap vereceklerini söyledi. Su dağlardan geldiği için hayvansal atık karıştığı tespit edildi. Suların bir müddet daha kullanılmayacağı bildirildi.

SULARDA EKOLAYA RASTLANDI

Durumu anlatan Muhtar Çetinkaya, “Köyümüzde sulardan kaynaklanan ishal kusma rahatsızlığı meydana gelmiştir. İlk rahatsızlanmalardan sonra acil bir şekilde Sağlık müdürlüğümüz aranarak su analizi verilmiştir ve sularımız kullanılmaması için anons yapılmıştır. Maalesef bu belirti ortalama 30 saat sonra kendini gösterdiğinden dolayı rahatsızlanan insan sayımız hızlı bir şekilde yükseldi. Test sonuçları bugün çıkmıştır. Sularımız dağdan geldiğinden dolayı test sonuçlarında ekola ya rastlanmıştır. Ekola hayvansal dışkı atığı” ifadelerine yer verdi.

“SULAR BİR MÜDDET DAHA İÇİLMEYECEK”

Çetinkaya ayrıca, “Sularımızı bir müddet daha içmemeye devam edeceğiz. Kullanmakta sakınca yoktur. İçilebilir duruma geldiğinde bilgi verilecektir. Kavakpınar çeşmesi suyu içilebilir onunda testi yapılmıştır. Sağlık il müdürlüğümüzle birlikte sularımıza şok klorlama yapmaya devam ediyoruz. Sularımızda test sonuçlarında kesinlikle kimyasala rastlanmamıştır. Çam başı ocak sahasında da yapılan teknik aramalarda da kesinlikle kimyasal atığa rastlanmamıştır. Suların test sonucunda da kesinlikle kimyasal yoktur. Kimyasal karıştı iddiası tamamen yalan ve doğrulukla alakası olmayan bir ifadedir. Kimyasal atik atılıyor iddiasında bulunanlar Cumhuriyet başsavcılığı karşısında hesabını vereceklerdir. Hepimize tekrardan çok geçmiş olsun” dedi.