İcra sayısında büyük artış!



Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde yaşayan vatandaşların bireysel kredi, araba ve ev kredisi, kredi kartı, senetli mobilya, beyaz eşya alımı, cep telefonu, bilgisayar gibi ürünleri alarak, taksitlerini ödeyemeyen 63 bin 743 kişi maalesef icralık oldu.

2018 yılında Bolu 1. İcra Müdürlüğüne 22 bin 901, 2. İcra Müdürlüğünde 20 bin 101 ve 3. İcra Müdürlüğünde ise 20 bin 741 icra takip dosyası açıldı. Her geçen yıl ekonomik zorluklar içerisine giren ve bu borçlardan kurtulmak için genellikle bireysel kredi almaya yönelen Bolulu vatandaşlar bu borçları da ödeyemeyince icralık oluyorlar. İlimizde icralık olan vatandaşların her geçen yıl daha çok artış gösterdiği de gözlerden kaçmadı.