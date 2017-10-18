Haber: Semih Baykal

Yeniçağa Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına 2014 yılında Sadık Canlı’nın geçmesinin ardından Odada 22 yıldır çalışan ve yeni başkanla 3 ay daha çalıştıktan sonra görevinden ayrılan bir çalışan yaklaşık 60 Bin TL değerindeki tazminatını almadığı gerekçesiyle oda hakkında tazminat davası açmıştı. Açtığı tazminat davası ile elemanın odadan alacağı para faiziyle birlikte yaklaşık 120 bin TL civarına çıktı. Gerede Adliyesinde görülen tazminat davasını odadan ayrılan eleman kazandı ve odadan yaklaşık 120 Bin TL civarında tazminat almayı hak kazandı. Ancak Başkan Sadık Canlı ve yönetimi bu parayı 22 yıl çalışanına ödemediği gerekçesiyle icralık olmuştu. Başkan Canlı ve yönetiminin elemanına bu tazminatı ödemediği için odanın 2 dairesine ve aracına da haciz konuldu. Haciz kararının ardından 19 Mayıs 2016 yılında araba orta kaybolmuş, konu mahkemeye taşınmıştı. Aracın Başkan Sadık Canlı tarafından saklanıldığı düşünülüyordu. Ancak bir seneden fazladır bulunamayan araç, geçtiğimiz günlerde bir anda ortaya çıktı. Bir araç parkında bulunan otomobilin nasıl ve kim tarafından oraya bırakıldığı ise bilinmiyor. Ayrıca aracın bulunmasına rağmen Başkan Sadık Canlı’nın yaklaşık 1 aydır ortalarda görünmediği öğrenildi. Aracı teslim alan emniyet yetkilileri, yediemin parkına teslim ettiler. Bu arada Başkan Canlı tarafından açılan davaların da düştüğü ve davaların Şoförler Odasının aleyhine sonuçlandığı da gelen bilgiler arasında. Bu aşamadan sonra, çalıştığı yılların tazminatını hak eden ve 120 bin lira civarında alacağı olan elemanın parayı nasıl tahsil edeceği ise merak konusu.

