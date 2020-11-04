İcralık borçlara faiz affı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin önde gelen elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, abonelerine pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklara karşı yeni çözümler geliştiriyor. Bu süreçte, fatura borçlarına 9 aya varan taksit imkânı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler sunulurken, geçtiğimiz ay başlayan, icra borçlarına faiz affı kampanyası da uzatıldı.

Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesinden kalan ödenmemiş fatura borçlarına getirdiği faiz silme kararının tarihini uzattığını açıkladı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan uygulama, abonelerden gelen yoğun talebin ardından 31 Aralık’a dek yürürlükte olacak. Yıl sonuna dek devrede olacak kampanya sayesinde salgın döneminde abonelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni bir çözüm daha hayata geçirilecek.

Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan, icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan müşteriler, 31 Aralık tarihine kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralardan herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabiliyor.