İcralık borçların gecikme faizleri silinecek

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik koşullar her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Sepaş Enerji, pandeminin yol açtığı sıkıntılara karşı abonelerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Fatura borçlarına taksit imkânı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştiren şirket, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiğini duyurdu.

İCRALIK BORÇLARDAN GECİKME FAİZİ ALINMAYACAK

Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesine ait, icra takibine uğrayan elektrik borçlarının gecikme faizlerinin silineceğini açıkladı. 18 Eylül itibarıyla başlayacak kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu. Buna göre, önceki yıllara ait ödenmemiş icralık borçlardan gecikme faizi alınmayacak. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 31 Ekim tarihine kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralardan herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilir.