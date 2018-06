HABER:Aysun Beykoz

Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Yönetici Görevlendirme mülakat sonuçları henüz açıklanmadan, Bolu'da kimin nereye müdür/müdür yardımcısı olacağının el altından belirlendiği, hattâ bazı sendika yetkililerinin babalarının şirketlerinden pozisyon dağıtır gibi, devlet hazinesinden ulufe dağıtır gibi okul ve kurum müdür ve müdür yardımcılıklarını yandaşlarına teklif ettikleri söylentileri kulağımıza gelmektedir. Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Yönetici görevlendirmeleri eğer geçmiş dönemde olduğu gibi liyakat esasına dayandırılmazsa ciddi bir Eğitim Yönetimi Sorunu ortaya çıkacak, bu da eğitim kalitesinin düşmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu sorun yalnızca eğitimcilerin değil, eğitim çağında çocuğu olan ve evladının geleceğine yönelik kaygı taşıyan herkesin ortak sorunudur. Kimsenin çıkara dayalı böylesi keyfî uygulamalarla evlatlarımızın gelecekleri üzerinde olumsuzluk nedeni olacak tasarruflarda bulunma hakkı yoktur. Bu, altından kalkılması mümkün olmayan apaçık bir vebaldir.

merak ettiğimiz şudur;

Eğer bu söylentiler gerçekse, yapılanlar Bolu'da Milli Eğitimin üzerine karabasan gibi çöreklenmiş olan adeta sendikamsı yerel bir çeteleşme var da; bunlar kasaba siyasetçisi mantığıyla işgüzarlık mı yapmaktadır, yoksa bu bir yerlerden sinsi bir amaç için planlanan sistematik şekilde yürütülmekte olan BİR süreç midir?

Bu absürt uygulamanın bir diğer yönü ise adaletsizlik hissini yayarak eğitim çalışanları arasına nifak sokması ve iş barışını bozuyor olmasıdır. Ülkemizin bu hassas dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ama anlaşılan Bolu için bu birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Ya da bu uygunsuz uygulamaları gerçekleştiren yerel yapıların kişisel ya da kurumsal çıkar ve amaçları, söz konusu milli birlik ve beraberlik ikliminden daha kutsal ve değerlidir. Kanaatimiz odur ki, Milli Eğitim ya yeniden Yenikapıya gitmeli kendine bir çeki düzen vermeli yada bunu özümseyen insanlarca yönetilmelidir. Aksi halde eğer kamuda yine bir takım kişi ve kuruluşlar imtiyazlı hale getirilmeye çalışılırsa yeni 15 Temmuzlara kapı aralanmış olmaz mı?

Türk Eğitim-Sen olarak, Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerini ve bu konudaki bütün etkili kişi ve kuruluşları, bu saikleri göz önüne alarak 26 Haziranda açıklanacak olan mülakat sonuçları hususunda daha hassas, adil ve dirayetli olmaya çağırıyoruz. Beklentimiz bu defa MEB Kurumları Yönetici Görevlendirme sürecinde, Bolumuzdaki şerefli eğitim çalışanlarının hiç biri dışlanmadan adalet ve liyakat ölçüsüne göre gerçekleşmesidir. Türk Eğitim-Sen olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de sorun çıkarma değil, çözüm noktasında sabırla ve sonuna kadar hak mücadelesine devam edeceğiz. Bu ülkeyi seven ve her türlü bölücü zihniyeti karşısına almış üyelerimizin haklarını yedirmeyeceğiz. Bütün yapıcı uyarılarımıza rağmen yine de böyle bir girişimde bulunulmaya kalkılırsa, Allah şahit olsun ki bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı olarak; eğer bu dönem MEB Kurumları Yönetici Görevlendirmelerinde de Bolu'da, Türk Devletinin temel değerlerine bağlı, hiçbir dönemde hiç bir hain kişi ya da grup tarafından kandırılmamış yerli ve milli bir kuruluş olan Türk Eğitim-Sen'in şerefli üyeleri dışlanmaya devam ederse, - ilk yapacağım işin, geçmişten bugüne verilerin toparlanmış olduğu detaylı raporları CİMER ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere- Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup yazmak olduğunu kamuoyuna ilanen beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.