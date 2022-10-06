İddialar yarışma erken bitirdi





Yarışmadan bir gün önce göle yüksek miktarda kimyasal madde içeren balık yemi atıldığını belirten yerel olta balıkçıları, “100 den fazla sportif olta balıkçısı yarışmaya katılıyor. Yarışmaya katılan 30 kadar takım var. Her takım 80-100 metre aralıklarla göl etrafına konuşlanarak seçtiği bölgeye 100 kilo özel karışım içeren kimyasal madde ile zenginleştirilmiş yem bırakıyor. Takım başı 100 kilo yem üç tonun üzerinde bir yabancı maddenin göle aynı anda bırakılması demek. Ölümlere göle kontrolsüz ve anlamsız şekilde atılan yemlerin neden olduğunu düşünüyoruz” iddiasında bulunmuşlardı.

İddialar sonrası durduruldu;

Ortaya atılan iddialar sonrası yarışma durdurularak bölgede bulunan 110 yarışmacı uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan ASOF Başkanı İnanç, “2-8 Ekim'de planlanan yarışmanın 3 Ekim Pazartesi günü başlayıp dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Yarışmamızın kura çekimi 2 Ekim Pazar günü geçekleşti. O saate kadar hiçbir yarışmacımız Gölköy kıyısında değildi. O saatte bu gölde bir sürü balık ölüsü vardı. Yarışmaya katılan sporcuların bir gün daha bölgede kalarak vatandaşların ölü balıkları almasını engelledi. Bugün itibarıyla bölgede hiçbir yarışmacı kalmadı” şeklinde konuştu.

Biz yapmadık savunması;

Türkiye'nin en büyük balığını yakalamayı hedeflediklerini vurgulayan İnanç, "Türkiye dışından da dünyanın her yerinden izlenen bir yarışma bu. Kullandığımız malzemeler, teknikler hemen hemen her şey aynı. 14 yıldan beri olmayan bir şey son iki günde sanki biz yapmışız gibi üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Bu da bizi müthiş derecede üzdü." diye konuştu.

Gölköy'de yasa dışı avcılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çok sayıda çalışma yaptıklarını, balık popülasyonunun korunması amacıyla emek sarf ettiklerini aktaran İnanç, hiçbir şekilde kimyasal yem kullanılmadığını ifade etti.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de ölü balıklardan ve sudan numune alınmıştı.