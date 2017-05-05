Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizin çeşitli yerlerinde gıda sektöründe istihdam yaratan ve en son Haznedarlık Sokak üzerinde 4 milyonluk yatırım yaparak Kasr-ı Kebap Salonu açan Mehmet Kavak, Bolu Belediyesi Zabıtalarının, kaçak su kullandıkları iddiasıyla sürekli işyerlerine haksız baskınlar yapıp, işletmeyi kapatmaya zorladıklarını ve bu yüzden işyerini kapatmak zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Kavak ayrıca zabıta memurlarına bıçak çekildiği iddialarını da yalanlayarak başlarından geçenleri şöyle anlattı, “Biz Highway’de bir işletme daha açtık. Açtığımız bu mekan için ruhsat başvurusu yapmaya gittik. Belediyede de yoğun bir sıra vardı. Biz sıramızı beklerken o esnada yeğenim aradı beni. ‘Su denetiminden geldiler gelebilir misin?’ dedi. Bende sıra bekliyorum harcı yatıracağım bir yandan da oradan çağırıyorlar. Arkadaşın birini arayıp gidip görüş diye rica ettim. Ondan sonra arkadaş geldi ve tutanak tutacaklarını söyledi. Bende işletme sahibi gelince yapalım işlemleri sorun olmaz dediğimi söyleyin dedim. Ağabeyim gelmiş daha sonra. Zabıtalara çay ikram etmiş. Aynı zamanda karşı komşumuzdan da kamera kayıtlarını aldık. Çay içtikten sonra ağabeyim arıtma sistemini kuran arkadaşının bir hatası olduğunu söyledi. Ayrıca 4 milyonluk bir yatırımda su kaçağı aramakta ayrı bir saçmalık. Zabıta arkadaşta ben kaşeli kişiyi istiyorum sen muhatabım değilsin demiş. Ağabeyim de sinirlenmiş. Buradan sonra ağız münakaşası yaşanmış. Bu olaydan sonra zabıtalar bize bıçakla saldırdılar diye şikayet etti. Bende harcı yatırdıktan sonra zabıta amirinin yanına çıktım. O da bana zabıta sizin orada yaşanan olaylardan haberin var mı diye sordu. Bende olaydan haberim olmadığını söyledim. O da üzüldüğünü söyledi. Bende ne sen gördün olayı ne ben. Yorum yapamam dedim. Ardından bana seni kara listeye yazarım dedi. Bende beni tehdit mi ediyorsun dedim. Bende çok çok önemli değil. Bütün yatırımları Bolu’dan çekerim çıkar giderim dedim. Bunu söyleyen kişi ise Ekipler Amiri İsmail Beydi. Başımda da 6 – 7 kişi etrafımda dolaştı. Tehdit üslubu ile konuştular. Özür beklediklerini söylediler. Tamam, abim hatalıysa ben özür dilemeye razıyım dedim. Tokalaştıktan sonra abimle özür dilemeye gittik. O sırada polisler geldi. İfade vermeye gitti. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunduk. Sonra tekrar normal denetim adı altında kontrollere başladılar. Yazı yazmaya başladılar. Sigara içirmediğimiz yerde sigara içirmişsiniz diye tutanak tutuyorlardı. Ayın 3’ünde su bastı burayı. Bu alanı çocuk parkı olarak değiştireceğiz dedik. Kaç yıllık esnafım ilk defa gördüm böyle şeyleri. Masa örtüsü olması gerekiyormuş. Tuvaletleri neden değiştirdiniz diyor. 15 ay ruhsat için uğraştım. 72 bin lira otopark parası aldılar. Her şeylerine tamam dedik. Bende kapatacağım dedim. Sizinle iş yapamam dedim. Biz burada o kadar insana ekmek veriyoruz. Adana’dan getirdiğimiz ustamız var, Bolu’dan kaç kişi ekmek yiyor. Ben burayı kapatsam ne yapacaklar? Ben bütün yatırımları çekeceğim. Zabıta üniformasını kullanarak illegal yoldan bizim üzerimize geliyor” ifadelerini kullandı.

BİZ MİLLİYETÇİYİZ

Bazı basın kuruluşlarında kendilerine linç kampanyası başlatıldığını belirten Mehmet Kavak, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Sonuna kadar milliyetçiyiz, Türk’cüyüz. Bu vatan için canımızı veririz. Ağabeylerimiz, yeğenlerimiz bu vatan için canını verdi. Bizde gerekirse veririz. Bu vatan için ölecek insanlarız. Bir siyasi düşünce gütmüyoruz. Ekmeğimizle uğraşıyoruz. Bu gün tutanak tuttular imzalamadım. Nedeni ise kapatacağım burayı. İtfaiye müdürü geliyor baca temizleme raporu istiyor. Neredesiniz 15 aydır? Su denetimi için gelenler iyi niyetlilerdi. Bir cezanız var bunu ödemeniz yeterli olacaktır dedi. Diğer arkadaş, 15 dakika telefon elinden düşmeden oraya gitti buraya gitti. Bıçakla kovalanan insan dışarıda nasıl dursun. Görüntülere kadar her şey elimizde var. Bu işletmede 18 personel çalıştırıyoruz. Bu insanlar işsiz kalacak. Zabıtanın tehditlerinden bıktık. Müşterilerin olduğu saat özellikle geliyorlar ve rahatsız ediyorlar. Çalışan insanlar aç kalacak ve bizde bu yüzden yatırımları çekeceğiz. Zabıta üniformasını kullanarak illegal yollardan bize saldırıyorlar. Tekrar söylüyorum Türkiyeliyiz ve sonuna kadar Türk’üz.7 senedir Bolu’ya yatırım yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN’DA MİSAFİRİMİZ OLUYOR

başta Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, başkan yardımcıları Ak Parti üst düzey yetkilileri ve belediye meclis üyelerinin de Kasr-ı Kebap’ta yemek yediklerini dile getiren Kavak, “Bizim hizmetimizden ve sunduğumuz lezzetlerden dolayı Başkan bile bizi tercih ederken, bizler nasıl olurda kaçak su veya kanunsuz bir şey yaparız. Paramızı helal yoldan kazanıyoruz. Vergimizi veriyoruz ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Bunun altında başka şeyler aramaya başladık. Bıraksınlar bizleri böyle ayak oyunlarıyla yıkma çalışmalarını. Bizler istihdam yaratmaya devam edelim. Bolu kazansın, Türkiye’miz kazansın” diyerek üzüntülerini dile getirdi.