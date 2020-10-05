İdil Kılıç, Kuray’da kurs verdi

Haber: Ceylan Beykoz

Tabaklar Mahallesi Uygur Sokakta hizmet veren Kuray Kültür Evi, hafta sonu Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Almula İdil Kılıç’ı ağırladı. İdil Kılıç, Kuray Kültür Evinde yetişkinler ve çocukların katıldığı etkinlikte çini sanatı kursu verdi. Çini sanatçısı İdil Kılıç yaptığı açıklamada, “2012 yılında Kütahya gezimde Çini Sanatı bir okyanussa ben burada bir damla olmalıyım diye düşündüm. ‘Farklı bir şey yapmalıyım ki kendimi gösterebilmeliyim’ dedim ve Türk Dünyasına yöneldim. 2012 yılında TÜRSOY Sanat Galerisinde ‘Altay’dan Tuna’ya, Baykal’dan Ural’a’ temalı ilk kişisel sergimi açtım. O sergimin ismi zaten Türk dünyasını kapsıyordu. O sergimde ressamların değişik eserlerini izinlerini alarak Çini Sanatına aktardım. Sergide deri desenleri, modern Özbek desenleri, Makedonya’dan, Kazakistan’dan, Tataristan’dan farklı ressamların yağlıboya tablolarının çiniye aktarılmış hali var. Kuray Kültür Evinde çocuklarla ve büyüklerle iki grup olarak çalışma yaptık. Çocuklar için küçük hayvancıklar hazırladım. Çocuklar hayal güçlerini kendileri geliştirsinler diye, nasıl istiyorlarsa o şekilde yapsınlar diye bazılarını boş bazılarının da üzerine tahrir dediğimiz konturlenmiş olarak verdim ama renklere karışmadım. Onlar nasıl istiyorlarsa, ne renk istiyorlarsa özgür şekilde yaptılar. Büyüklere tabaklar hazırladım. Onları da yine konturlenmiş olarak hazırladım. Onları da istekleri doğrultusunda geleneksel ve modern olarak yönlendirdim” dedi.