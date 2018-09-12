Haber: Aysun Beykoz

Sarımsakcı, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de yaşayan insanlar için İHH tarafından acil yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, hayırseverleri kampanyaya destek vermeye davet etti.

Savaş sırasında uygulanmış olan her türlü şiddetin yedinci yılında, insani bilanço hakkında verilen rakamların artık insanlar için bir anlam ifade etmez hale dönüştüğünü dile getiren Sarımsakcı, gelinen noktada iki yıldır ilan edilen "çatışmasızlık bölgeleri"nin de savaş sahasına dönüştüğünü dile getirdi.

İlan edilmiş olan "çatışmasızlık bölgeleri"nin ilk anlarda barış için önemli bir adım gibi göründüğünü ancak Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırılarının binlerce sivilin ölümü ile sonuçlandığını vurgulayan Sarımsakcı, şunları kaydetti:

"Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib, daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü, kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden 'güvenli olduğu' için buraya gelen 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır. Olası bir saldırıda birçok insan ikinci defa mülteci durumuna düşeceği gibi gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Hali hazırda nüfusun üçte ikisi zaten insani yardıma muhtaç olan İdlib, olası bir rejim saldırısı ardından daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya görünmektedir."

Sarımsakcı, İdlib’de olası bir saldırı sonrasında en az 700 bin kişinin yeniden yollara düşmesinin beklendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu da Suriye savaşında şu ana kadar bir seferde en büyük mülteci hareketi olacaktır. Bu insanların en az 250 bin tanesinin Türkiye’ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Cilvegözü Sınır Kapısı insani yardımların tek giriş yeri. Aylık ortalama 400-450 arası yardım kamyonu giriş yapmaktadır. Olası bir askeri saldırıda güvenlik nedeniyle sınır kapısı kapatılırsa yardımların girişi de aksayacaktır."

Sivillerin sistematik olarak hedef alınması ve öldürülmesini önlemek için başta Türkiye olmak üzere uluslararası camianın harekete geçirilmesi ve duyarlılıkların arttırılmasının insani bir vazife olarak görüldüğünü belirten Sarımsakcı, bölgede yaşanan ve planlanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırdıklarını ve mazlumlara sahip çıkmaya davet ettiklerini duyurdu.