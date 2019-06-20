İfadesinde eski Başkan Yılmaz’dan bahsetti

Haber: C. Kutay Aykan

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ocak ayında Türkiye’ye dönerek teslim olan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak’ın Düzce 2.'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması devam ediyor. Duruşmaya çıkan İsmail Çolak Bolu Dağı A.Ş.’nin kuruluşuna ilişkin süreci anlattı.

“BÜTÜN BAKANLARIN BİLGİSİ VARDI“

Üzerine atılı suçlarla ilgili savunma yapan FETÖ/PDY zanlısı İsmail Çolak, Bolu Tüneli’nin hizmeti girmesiyle birlikte Bolu Dağı’nda işletmesi olan esnafların zor durumda kalacağını ve bunun üzerine esnafların yararlanacağı bir işletme kurmak istediklerini ifade etti. Çolak savunmasında, “Projemizin hayata geçirilmesi için şu anda otoyol kenarındaki arsanın Bolu Dağı esnafına verilmesi için kampanya başlattık. Bütün Bakanların bilgisi vardı ve basın mensupları konuyla ilgili olarak haber yaptılar. Ayrıca o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri gezisine bende katıldım. Gezide durumu kendisine ilettim. Cumhurbaşkanı Bolu ve Düzce esnafının birleşmesi halinde bölgeyi bize vereceği sözünü verdi” dedi.

“YANIMIZDA ALAADDİN YILMAZ İLE MEHMET KELEŞ DE VARDI”

1986 yılından bu yana Cumhurbaşkanı ile tanıştığını söyleyen Çolak ayrıca savunmasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisini cezaevinde kaldığı dönemde de ziyaret ettim. Bolu Dağı tünelinde ışık görülmeye başlandığında ziyarete geldiğinde verdiği sözü kendisine hatırlattım. Bu sırada yanımızda o dönem Bolu Belediye Başkanı olan Alaaddin Yılmaz ile Düzce Belediye Başkanı olan Mehmet Keleş de vardı. Kendisi bana Bolu ve Düzce esnaflarının birleşip, birleşmediğini sordu. Ben de belediye başkanlarının da burada olduğunu ve birleşmenin sağlandığını söyledim. Bunun üzerine Bolu Dağı A.Ş. kuruldu ve biz 10 kişi 1 milyar lira vererek çevre düzenlemesini yaptık. Ancak tesisin yapılması için 50 milyar daha gerekiyordu. Bolu ve Bolu Dağı esnafı para veremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Ankara'da bazı isimlerle tanıştık.”

“DÜNYA KALKINMA BANKASI'NDAN 70 TRİLYON LİRA KREDİ ÇEKTİK”

Kendilerini Raşit Doğan Enhoş ile tanıştırdıklarını belirten Çolak, “Şirkete CEO olacağını söylediler. Raşit Doğan Enhoş da bize şirkete ortak bulduğunu ancak yüzde 5 hisse istediğini söyledi. Bizde zorda olduğumuz için bulduğu ortağı kabul ettik. Sonradan ortağın Polis Sandığı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine Polis Sandığı garantörlüğünde biz de orada ki yerlerimizi ipotek göstererek Dünya Kalkınma Bankası'ndan 70 trilyon lira kredi çektik. Ancak masrafların 140 trilyona çıktığı söylendi. Biz hesap istedik ve hesap veremediler. Ben de 1 trilyon katılım payı ile 1 trilyon borç bulup verdiğim toplamda 2 trilyon parayı geri alarak ortaklıktan ayrıldım" diye konuştu.

DAVA 17 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Çolak’ın savunmasının ardından avukatı müvekkilinin yurt dışına kaçma şüphesi olmadığını belirterek serbest bırakılmasını, aksi halde ise adli kontrol şartlarından yararlandırılmasını talep etti.

Düzce Cumhuriyet Savcısı ise İsmail Çolak'ın daha önce yurt dışına kaçtığını, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandığını ve Bank Asya'da hesabı olmasından dolayı tutukluluk halinin devamını istedi.

Karar için verilen aranın ardından Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Acar, İsmail Çolak'ın tutukluluk halinin devamını ve bir sonraki duruşmanın ise 17 Temmuz 2019’da yapılacağını açıkladı.