Haber: Semih Baykal

İlimiz Karaçayır Mahallesi parkında bulunan Haydarpaşa Kokereç Izgara isimli işletmede meydana gelen görünmez kaza dudak uçuklattı. İddiaya göre ocak içerisinde bulunan eski yağ haznesinde biriken yağlar bir anda ısınarak bomba gibi patladı. Çıkan ses yüzünden işletmeye doluşan mekanın yanındaki kafe çalışanları ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamadan dolayı çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek dükkanın yanında bulunan kafeye sıçramadan söndürdü. Patlamadan dolayı dükkan içerisinde bulunan kokoreç ustası yaralandı. Yaralı usta 112 Acil servis ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dükkanda maddi hasar oluştu.