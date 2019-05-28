İftarda bir araya geldiler

Haber: C. Kutay AYKAN

Dönenim siyasi liderinin başında gelen rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi ülke genelinde genişlemeyi sürdürürken, Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar öncülüğünde il ve ilçe teşkilatına iftar yemeği düzenlendi. İftara Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak’ta iştirak etti.

İftarda gazetemize özel bir açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar; “Yeniden büyük Türkiye öncülüğünde yeni bir dünya dizaynı oluşturmak hedefleriyle siyasi harekete başlayan, Yeniden Refah Partisi Bolumuzda ve ilçelerimizde teşkilatlanma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bolu halkı partimize müthiş bir teveccüh göstermektedir. Rahmetli liderimiz Necmettin Erbakan’ın izinden gitmeyi sürdüreceğiz. Genel Başkanım Fatih Erbakan ile yeniden güzel bir Türkiye’yi inşa etmek için ülkemizin dört bir yanında teşkilatlanmalarımızı el ele gönül gönüle sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.