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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Iğdır’lı 88 öğrenci Bolu’ya geldi

    İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Iğdır İlinden 88 öğrenci ile 9 öğretmen Bolu’ya geldi. Pazartesi günü Bolu’ya gelen misafir öğrencileri makamında ağırlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

    28 Mart 2018 Çarşamba 10:38
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    Iğdır’lı 88 öğrenci Bolu’ya geldi

     

    Haber: Aysun Beykoz

    İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, ülkemizin kardeşlik ve huzuruna katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği proje kapsamında Iğdır’dan 2.grupta yer alan 88 öğrenci ile 9 öğretmen Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.  Bolu’ya gelen misafir öğrenci grubunu kabul eden Bolu Valisi Aydın Baruş,  öğrencileri makamında ağırlayarak, onlarla tek tek tanıştı. Vali Baruş, misafir öğrencilere Bolu’yu nasıl bulduklarını, derslerinin nasıl olduğunu ve ileride hangi mesleği yapmak istediklerini sordu.

    Ziyaret sonunda Vali Baruş misafir öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

    BOLUYU GEZECEKLER

    “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Bolu’ya gelen ve Bolulu ailelerin evlerinde misafir olan öğrenciler için 26-29 Mart tarihlerinde dolu dolu bir Bolu ziyaret programı hazırlandı. Bolu merkezde tarihi Taşhan, Büyük Camii ve müzeyi gezen, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından da misafir edilen öğrenciler, Bolu’nun tarihi kültürel ve turistik alanlarını da gezecekler. Gölcük, Abant gibi doğal güzellikleri görecek olan çocuklar, tarihi ilçelerimizden olan Göynük’ü de ziyaret edecekler.

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