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29 Mart 2018 Perşembe
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    • İGM 2 Nisan’da toplanıyor

    İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantıları 2 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca devam edecek toplantılarda Bolu ve ilçeleri ile ilgili gündem maddeleri karara bağlanacak.

    29 Mart 2018 Perşembe 13:45
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    İGM 2 Nisan’da toplanıyor

    Haber: BMA

    Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak toplantıların ilk oturumunda Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2012 yılında aktarılan klorlama cihazı alımı tahsisli aktarılan ödenekten geriye kalan bedelin Merkez İlçe Demirciler köyüne içme suyu şebeke yenileme inşaatında kullanılmasına ve Kuzörendağlı köyü içme suyu için gönderilen ödeneğin Merkez İlçe Merkeşler köyü atık su inşaatında kullanılması için tahsis edilmesi talebi ele alınacak. Ardından 2018 Mali Yılı İl Özel İdare bütçesinin bölümleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

    3 NİSAN SALI

    Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda Mengen İlçesi Kavacık köyü Merkez (Gökmenoğlu) mahallesine mevcut içme suyunun tahsis edilmesi ile Gerede İlçesi Süllertoklar Köyü, Merkez (Süller) ve Toklar Mahallelerine su tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelecek raporları görüşecek olan meclis üyeleri, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mengen ilçesi, Teberikler köyü, köyiçi mevkiinde bulunan tapunun 74 parsel nosunda kayıtlı üzerinde imamevi bulunan taşınmazın Teberikler Köyü Tüzel Kişiliğine tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu da karara bağlayacak. Toplantıda İl Özel İdaresinin, İş ve hizmetleri olan kar mücadelesi, altyapı ve üst yapı çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 1 adet lastik tekerlekli silindir, 3 adet Greyder ve 1 adet ADR’li çekicinin satın alınması talebi de görüşülecek.

    4 NİSAN ÇARŞAMBA

    İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda İl Encümeni’ne ve meclis ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılacak. Ardından Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kıbrıscık ilçesinde tapunun 108 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve halen kullanılmayan 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporlar karara bağlanacak.

    5 NİSAN PERŞEMBE

    Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda Mengen İlçesi, Karaşeyhler Köyü, Karamanlar Mahallesine içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşüldükten sonra İl Özel İdaresinin 2018 yılı II. Kat asfalt programının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor ele alınacak.

    6 NİSAN CUMA

    Toplantıların son günü ise Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İzzet Baysal Caddesinde bulunan İl Özel İdare İş Merkezindeki bazı dükkanların 1 yıllığına Bolu İl Müftülüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporlar görüşülüp karara bağlanacak.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Nisan, Ayı

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