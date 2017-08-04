banner133

banner128

banner101

04 Ağustos 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İGM, Ağustos toplantıları

    İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantıları Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca gerçekleşecek toplantılarda Bolu ve ilçeleriyle alakalı gündem maddeleri ele alınacak.

    04 Ağustos 2017 Cuma 10:51
    Bu haber 35 kez okundu
    İGM, Ağustos toplantıları

    Haber: BMA

    Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak olan toplantıların ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2017 mali yılı Bütçesinin Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğü Mamül ve Mal Alımları bölümündeki ödenekten 1 adet hizmet aracı satın alınıp, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne hibe edilmesi talebi ile Mengen ilçesi Hacıahmetler köyü hudutlarında 56 nolu parsele ilişkin hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı uygulama imar planlarının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülerek karara bağlanacak.

    Gerede ve Mudurnu konuşulacak

    Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise Gerede İlçesi, Ahmetler köyü yeni yerleşim alanı alanı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının Mekansal Planlar yapım yönetmeliği gereği 1/5000 nazım imar planı onaylanıncaya kadar yürürlükten kaldırılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar, imar kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Mudurnu İlçesi Kurtlar ve Bostancılar köylerinin mevcut planların revize edilerek 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanıp onaylanmasına kadar geçen süre içinde söz konusu alanda imar kanunun Plansız Alanlar İmar Tip Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesinin ardından Mudurnu İlçesi Avdullar köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor karara bağlanacak.

    Caddedeki dükkan Belediyeye

    İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda ilk olarak Mengen İlçesi, Teberikler köyündeki 160,00m2.lik 74 nolu parselin, Teberikler köyü Tüzel Kişiliği adına

    Satışın yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporlar görüşülüp karara bağlanacak. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez ilçe İzzet Baysal caddesinde bulunan iş merkezinin 94-H nolu dükkanın koordinasyon merkezi olarak kullanılmak üzere 3 yıl müddetle Bolu Belediyesine tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor da bu toplantıda görüşülecek.

    10 AĞUSTOS PERŞEMBE

    İl Genel Meclis Üyeleri Perşembe günü gerçekleşecek oturumda Mülkiyeti İl Özel idaresine ait Kıbrısçık İlçesi, Karadoğan mahallesinde bulunan tapunun 1 ada, 75 parsel ve 38 ada, 7 parsel nosunda kayıtlı taşınmazların satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporları karara bağlayacak. Ardından Mudurnu ilçesi Kurtlar köyü tapunun 609 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek.

    11 AĞUSTOS CUMA

    Gerede İlçesi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı, hizmet koşulları ile ilgili Eğitim

    Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile toplantılar sona erecek.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Ağustos, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TELEVİZYONUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ (V)
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Çifte Ceza
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124