Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak olan toplantıların ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2017 mali yılı Bütçesinin Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğü Mamül ve Mal Alımları bölümündeki ödenekten 1 adet hizmet aracı satın alınıp, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne hibe edilmesi talebi ile Mengen ilçesi Hacıahmetler köyü hudutlarında 56 nolu parsele ilişkin hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı uygulama imar planlarının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülerek karara bağlanacak.

Gerede ve Mudurnu konuşulacak

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise Gerede İlçesi, Ahmetler köyü yeni yerleşim alanı alanı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının Mekansal Planlar yapım yönetmeliği gereği 1/5000 nazım imar planı onaylanıncaya kadar yürürlükten kaldırılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar, imar kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Mudurnu İlçesi Kurtlar ve Bostancılar köylerinin mevcut planların revize edilerek 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanıp onaylanmasına kadar geçen süre içinde söz konusu alanda imar kanunun Plansız Alanlar İmar Tip Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesinin ardından Mudurnu İlçesi Avdullar köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor karara bağlanacak.

Caddedeki dükkan Belediyeye

İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda ilk olarak Mengen İlçesi, Teberikler köyündeki 160,00m2.lik 74 nolu parselin, Teberikler köyü Tüzel Kişiliği adına

Satışın yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporlar görüşülüp karara bağlanacak. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez ilçe İzzet Baysal caddesinde bulunan iş merkezinin 94-H nolu dükkanın koordinasyon merkezi olarak kullanılmak üzere 3 yıl müddetle Bolu Belediyesine tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor da bu toplantıda görüşülecek.

10 AĞUSTOS PERŞEMBE

İl Genel Meclis Üyeleri Perşembe günü gerçekleşecek oturumda Mülkiyeti İl Özel idaresine ait Kıbrısçık İlçesi, Karadoğan mahallesinde bulunan tapunun 1 ada, 75 parsel ve 38 ada, 7 parsel nosunda kayıtlı taşınmazların satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporları karara bağlayacak. Ardından Mudurnu ilçesi Kurtlar köyü tapunun 609 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek.

11 AĞUSTOS CUMA

Gerede İlçesi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı, hizmet koşulları ile ilgili Eğitim

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile toplantılar sona erecek.