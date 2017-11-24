Haber: BMA

İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı boyunca devam eden bütçe maratonunda sona gelindi. Kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ay boyunca 2018 yılı bütçe taleplerini meclise sundu. Daha sonra ilgili komisyonlar tarafından bu talepler incelendi. Son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarına yeni yıl için ayıracağı ödenekleri belirledi. Komisyon raporu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Böylece 2018 yılı bütçe rakamları netlik kazandı.

Buna göre; İl Özel İdaresine 52.399.458 TL, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 425.500 TL, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 9.200.000 TL, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 35.000 TL, İl Sağlık Müdürlüğüne 145.000 TL, İl Emniyet Müdürlüğüne 190.000 TL, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 100.000 TL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 100.000 TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 85.000 TL bütçe aktarıldı. Hafta sonu gerçekleşecek son toplantıda bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesinin oylanmasıyla mecliste bütçe maratonu sona erecek.