Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları Salı günü başlıyor. Toplantıların ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Gelir – Gider Kesin Hesap cetvellerinin incelenmesi talebi ele alındıktan sonra, Mudurnu İlçesi Çepni yaylası üstü, Başpoyra 1 membaasında yer alan Q=3.00lt./sn. kaynak suyunun Q:1.00 lt/sn.lik kısmının kiralama süresi belirlenecek. Toplantıların diğer oturumlarında görüşlecek konular ise şu şekilde:

03 MAYIS ÇARŞAMBA

Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda Mengen İlçesi Kadılar köyünde tapunun 1100 parsel nosunda kayıtlı 397.00 m2.lik taşınmaz için Muhittin Kayaaltı adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi, Mengen İlçesi Kadılar köyünde tapunun 1101 parsel nosunda kayıtlı 372.00 m2.lik taşınmaz için Ahmet Altıntaş adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi, Dörtdivan İlçesi Yağbaşlar köyünde tapunun 977 parsel nosunda kayıtlı 400.00 m2.lik taşınmaz için Gülfidan Atlıkan adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi görüşülüp karara bağlanacak.

04 MAYIS PERŞEMBE

Perşembe günü gerçekleşecek oturumda meclis üyeleri, Mudurnu ilçesi, Sarıyar köyü hudutlarında 689 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporu görüşecek. Ardından Seben ilçesi Kuzgölcük köyü, Dereceören Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

05 MAYIS CUMA

Mayıs Ayı toplantılarının Cuma günü gerçekleşecek oturumunda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mudurnu ilçesi Kaygana mahallesinde bulunan tapunun 7 parsel nosunda kayıtlı 7287,04 m2.lik taşınmazın Devlet Hastanesi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne süresiz tahsis yapılmasına ilişkin ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporların karara bağlanacağı toplantıda, Mudurnu ilçesi Ilıca köyü hudutlarında tapunun 101 ada, 201, 209, 211, 228 ve 277 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan Termal Turizm Tesis Alanı amaçlı ilave revizyon uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. 2017 Yılı İl Özel İdare bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü kısmında Kıbrıscık Hükümet Konağı bölümünde bulunan 20.000 TL. ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi ile oturum sona erecek.

06 MAYIS CUMARTESİ

Toplantılar Cumartesi günü gerçekleşecek son oturumda Mudurnu İlçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile Mayıs Ayı toplantıları sona erecek.