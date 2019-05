​​​​​​​İGM tartışmalı başladı

Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu İl Genel Meclisi(İGM) Mayıs ayı toplantıları, 2 Mayıs Pazartesi günü yapılan ilk oturumla start aldı. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi ve kararların alınmasının ardından İl Genel Meclisi Üyesi Cumhuriyet Halk Parti (CHP)’li Erhan Beykoz, söz alarak kürsüye çıkmak istedi. Bunun üzerinde İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Yaşar Yüceer böyle bir uygulama olmadığını belirterek Beykoz’a yerinde konuşmasını istedi. Erhan Beykoz konuşmasının devamında ise İGM Başkanı Yüceer’i eleştirerek şunları söyledi: “Sayın Başkan bize özellikle kürsüyü kullandırmamak istiyor. Gündem bitmiş olabilir, bu meclisin sadece iki konuyla geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ben belediye meclisinden geldim. Benim arkadaşlarımın da sayın başkanın da ‘burası belediye meclisi değil’ dediğini iyi biliyorum. Nerede olduğumun herkes kadar farkındayım. Binlerce insanın oyuyla İl Genel Meclisine seçilerek geldik. Bugün burada konuşamayacaksak,nerede konuşmamız lazım. Yarın bildiğimiz konuları doğru yanlış başka mecralarda konuşmaya başlayacağız. Burada konuşamayacaksam, burada bir başka arkadaşım konuşamayacaksa, burada birileri bir şeyler anlatamayacaksa sorunları, dertleri, sıkıntıları paylaşamayacaksak biz burada mevzuata uygun 657 sayılı devlet memuru gibi oturacaksak el kaldır, indir, hadi güle güle yapacaksak aldığımız bu oylar bize haramdır. 5 dakikada meclis oldu, bitti. Öyle bir dünya yok. Biz devlet memuru değiliz. Düşünen üreten teklif getiren bize oy veren binlerce insanın sırtımız yüklediği hizmet vebalini ve beklentisini karşılama çabası içerisinde olan kişiler olmalıyız.” diye konuştu.

USUL VURGUSU HAVADA KALDI

Beykoz’un konuşmasının ardından İGM Başkanı Yüceer, İl Genel Meclisi’nin 5302 sayılı yasaya göre yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:“Her isteyen her istediği gibi konuşacak, basın açıklaması yapacak, böyle bir üslup yok. İl Genel Meclisi Üyeleri olarak, İl Genel Meclisi Grubu olarak önerge verebilirsiniz. Oylarız, kabul edilir, edilmez. Buradaki yol, yöntem, üslup budur. İl Genel Meclisi ve Özel İdarede hiçbir şaibe yoktur, her şeyi açık ve nettir. Bunların dışında hiçbir şekilde mecliste karar çıkmaz, bu kadar net. Onun dışında yapacak bir şey yok. Yani burada her seferinde böyle tartışacaksak, böyle bir dünya yok kusura bakmayın. Burası belediye gibi değil. Bizim yetkilerimiz, sorumluluklarımız her şey bellidir. vetablo içerisindedir”

BEN KİMSENİN ASKERİ DEĞİLİM

Yüceer’in konuşmasına Erhan Beykoz sert tepki gösterdi. Beykoz, Yüceer’e, “Ben kimsenin askeri değilim. Benim konuşmak için binlerce vatandaşımızdan izin alıp buraya geldim.” dedi.

Beykoz’un sözlerinin ardından mecliste sert tartışmalar devam ederken Erhan Beykoz daha sonra yeniden söz alarak, “Bolu çok önemli çok ciddi bir değere sahip şu anda. Geçtiğimiz gün Sayın Başkan ve ekibi siyaseten Bakan Yardımcısı olan Sayın Fatih Metini ziyarete gitti. Bolu için çok önemli, Bolu’nun tarımı, yarınları için çok önemli. Eğer bu meclis Fatih Metin’den destek alamayacaksa bu meclis herhangi bir şey yapamayacaksa, bu meclis tarımla ormanla ilgili Fatih Metin’i harekete geçiremeyecekse; lafımın arkasındayım, bizim memurdan farkımız kalmayacak. Sadece yukardan gelen evraklara elimizi kaldırıp indireceğiz. Biz proje üreten Bolu’ya değer katan kişiler olmalıyız. Kanun böyle diyerek kendi kendinizi kandırmayın. Hizmet için kanuna mı ihtiyaç var. Yanlışın karşısında durmam doğruyu desteklemem için beni harekete geçiren duygu vicdandır. Ahlaktır. Beni doğru bildiğimden ahlak anlayışımdan kanunu keyfinize göre yorumlayarak uzaklaştıramazsınız” ifadelerini kullandı.

YETKİMİZ YOK DEDİ DURDU

Beykoz’un sözlerine karşılık Yüceer, AK Parti grubu ile Fatih Metin’i ziyaret ettiklerini ve ardından İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bir ekip oluşturup Bakanlıklardan nasıl destek alabileceklerinin araştırılmasına başlanmasını istediğini belirtti. Yüceer ayrıca mecliste bu konularla alakalı herhangi bir karar alamayacaklarını, böyle bir yetkilerinin olmadığını söyledi.Beykoz, Yüceer’e “Hayvancılıkla uğraşan iki arkadaşımız var. Bolu’nun hayvancılık politikası yok” diyerek tepki gösterdi.Beykoz’un sözlerine Yüceer ise, “Bolu’nun hayvancılık politikası yok dediğin zaman siyasete giriyorsun. İşin bakanlığı var, müdürlüğü var, teknik ekipleri var. Erhan bey böyle bir yetkimiz yok diyorum sana. Önerge verirsiniz oylarız kabul edilir veya edilmez” diyerek karşılık verdi. Tartışmaların son bulmasının ardından İGM, Salı günü oturumunda bir araya gelmek üzere dağıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 16:33