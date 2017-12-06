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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • İGM toplantıları devam ediyor

    İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 13:17
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    İGM toplantıları devam ediyor

    Haber: BMA

    İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantıları Yaşar Yüceer Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında (Kıbrısçık Hükümet Konağı) bölümünde bulunan 50.000 TL ödeneğin Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor oy birliği ile kabul edilirken, Merkez İlçe Tabaklar mahallesi 317 ada 110 parselde bulunan yıkılan sinema binasının yerine İl Özel İdare İş Merkezi yapılması için ihtiyaç olan ödeneğin temini ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Söz konusu ödenek temini için İller Bankasından kredi kullanılması gerektiği bunun için de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’nin yetkili kılınmasının uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi.

    Toplantıda Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü Çiftlik (Değirmenyanı) Mahallesi, Cinler Mahallesi ve Muslar Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin uygun olduğu belirtilen Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu da meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Merkez İlçe Yumrukaya köyü tapunun 723 ada, 724 ada18 numaralı parsele ait Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve daha önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne kiralanan Aktaş Mahallesindeki eski yurt binasının bir kısmının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsisinin yapılması talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Aralık, Ayı

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