İGM üyeleri soluğu Mengen’de aldı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, geçtiğimiz günlerde Mengen İlçe Özel İdaresine ait 2 katlı binanın 160 liraya TÜGVA’ya kiraya verildiğini iddia etmişti. Meclis Başkanı Yaşar Yüceer olayın hemen ardından açıklama yaparak, “Bu ihaleye, açıklamada yer alan TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı) değil, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) girmiştir. Aylık muammen kira bedeli üzerinden gerçekleşen ihaleyi, aylık yakıt ve diğer giderler hariç olmak üzere 360 TL bedel ile TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) kiralamaya hak kazanmıştır. İhale ile ilgili tüm belge ve bilgiler zaten kayıtlarda mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine ise Bolu İl Genel Meclisi CHP üyeleri soluğu Mengen’de bulunan İlçe Özel İdare’ye ait 2 katlı binada aldı. CHP Mengen İl Genel Meclis üyesi Eyüp Beşli, TÜGVA’ya kiraya verilen Özel İdare binasının İlçe Tarım Müdürlüğü’ne verilmesini istendiği fakat reddedildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan daha küçük alanların 360 liradan fazla kiraya verildiğini ifade eden CHP İGM Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Belediye’nin İlçe Özel İdaresinin dükkânlarından çok daha küçük dükkânın 730 liraya kiraya verildiği ki Belediye dükkânlarının daha ucuza kiraya verip 730 lira kiraya verdiği bir yerde daha büyük bir dükkânın tutup TÜGVA’ya 350 liraya ihale edilmesi gerçekten bir handikaptır” ifadelerini kullandı.

İlçe Özel İdare’nin TÜGVA’ya kiraya verdiği bina önünde açıklama yapan CHP’li İl Genel Meclis Üyelerine, Mengen CHP İlçe Teşkilatı ve İYİ Parti İlçe Üyeleri destek verdi.

TÜRGEV’E DEĞİL TÜGVA’YA VERİLDİ

Bolu CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Kamuoyunun dikkatine, geçtiğimiz hafta Bolu’da İl Özel idaresi bütçesi yapılırken açıklamış olduğum Mengen’de ki İlçe Özel idaresine ait arkamızda bulunan dükkânın 160 liraya kiraya verildiği ve TÜRGEV’e verildiği konusundaki bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştım. Fakat gerekli açıklamayı meclis başkanı yaptı, arkamızda görmüş olduğunuz binayı 150 liraya değil 350 liraya kiraya verildiği ve TÜRGEV’e değil TÜGVA’a verildiği konusundadır. Saygıdeğer kamuoyu arkamızda görmüş olduğunuz binamız İlçe Özel İdaresinin kendi binasıdır” dedi.

“SAYIN YÜCEER, KENDİ ELİYLE KENDİ DİLİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI YANLIŞLARI DA BELGELEMİŞTİR”

Beykoz, “Burada Mengen’de ilgili sivil toplum örgütleri elimde görmüş olduğunuz valiliğe vermiş olduğu dilekçeyle bu binanın şuan da hala kaymakamlığın üçüncü katında görev yapan İlçe Tarım Müdürlüğüne verilemesi gerektiği, İlçe Tarım Müdürlüğünün buradaki ekipmanlarının koridorlarda sergilendiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Buranın İlçe Tarım Müdürlüğüne verilmesi ile ilgili Mengen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığının, Mengen İyi Parti İlçe Başkanlığının, Mengen Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Başkanlığının, Şoförler Odasının, Esnaf Odasının ve Muhtarlar Derneğinin bir dilekçesi var. Valiliğe verilen dilekçeden sonra buranın İlçe Tarım Müdürlüğüne verilerek rahatlamasını ve burada işlevinin yapılmasıyla ilgiliydi fakat her ne hikmetse buranın TÜGVA’a verileceği ve ihaleden bir tek kişinin TÜGVA’a girerek bu ihaleyi aldığı konusunda. Evet, buranın ihaleye çıktığı yerel gazetede yayınlanmıştır. Fakat bu yerel gazeteler Mengen ilçesine gelmediği için Mengen halkının böyle bir konudan bilgisi yoktur. Bu yanlışın düzeltilerek bu ihalenin iptal edilmesi ve buranın İlçe Tarım Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Aslında Bolu’da İl Genel Meclis Başkanı Sayın Yüceer, kendi eliyle kendi diliyle yapmış oldukları yanlışları da belgelemiştir. TÜRGEV değil TÜGVA’ya 160 değil 350 liraya kiraya vermişlerdir. Hemen yanımızda bulunan Belediye’nin İlçe Özel İdaresinin dükkânlarından çok daha küçük dükkânın 730 liraya kiraya verildiği ki belediye dükkânlarının daha ucuza kiraya verip 730 lira kiraya verdiği bir yerde daha büyük bir dükkânın tutup TÜGVA’ya 350 liraya ihale edilmesi gerçekten bir handikaptır. Bu yanlışın düzeltilmesi ile ilgili arkamızda görmüş olduğunuz İyi Parti İlçe Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız ve Mengenli gençlerinde içinde bulunduğu bir grubun buranın acil olarak düzeltilerek bir vakfa değil, İlçe Tarım Müdürlüğüne verilemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Kamuoyuna saygıyla bilgilendirmek istedik saygılarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“MENGEN SAHİPSİZ DEĞİL”

Bolu Mengen CHP İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli ise şu ifadeleri kullandı: “Şuanda altıncı aydan bu zamana kadar Bolu gündeminde olan Mengen Özel İdaresinin önündeyiz. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi adına, Grup Başkan Vekilimiz Erhan Bey’in yapmış olduğu açıklama Bolu’da tekrar gündem oldu. Burası altıncı ayın birinde ihaleye katıldı, yapılan ihale prosedüre uygun bir ihaleydi. Yalnız bu ihalenin yapılması konusunda Mengen’de hiçbir siyasinin, İl Genel Meclisi üyelerinin ve Kaymakamın bilgisi olmadan yapıldı. Bizler bu binanın boşaltıldıktan sonra ne şekilde değerlendirilir konusunda İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımla beraber Kaymakamlıkta görüşme yaparken bir gün sonra ihaleye çıkacağı haberini aldık. Biz buranın Mengen Hükümet konağında üçüncü katta hizmet veren Tarım İlçe Müdürlüğüne verilmesi konusunda karar kıldık. Ama ne hikmetse bizim bilgimiz olmadan apar topar yangından mal kaçırırcasına ihaleye çıktı.”

“360 LİRA ÇOK BÜYÜK PARAYMIŞ GİBİ MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMA YAPIYOR”

“Aylık 360 lira çok büyük paraymış gibi Meclis Başkanı açıklama yapıyor. 360 lira çok para değil, bakın şurada aşağıda Belediye dükkânları var bu binadan daha düşük metrekarede 730 liraya kiraya verilmiş. Hemen yanı başımızda yeni Belediye dükkânı 20 metre kare alan ve kısa bir süre önce ihaleye çıktı 450 lira kiraya verilirken 100 metrekare bir bina TÜGVA’ya 360 lira kiraya verildi.”

“BUNU ADI PEŞKEŞTİR BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

“Bunun adı nedir? Biz bir şeyler söyleyince tepki gösteriyorlar. Bizim grup başkan vekilimiz çıktı peşkeş çekiyorsunuz dedi tepki gösterdiler. Arkadaşlar 20 metrekare alan 450 liraya kiraya veriliyorsa 100 metrekare alan 350’ye veriliyorsa bunu adı peşkeştir başka bir şey değil. Mengen sahipsiz değil. Artık ben yaptım oldu anlayışıyla yönetilmeyi hak etmiyor ve biz gereken mücadeleyi vereceğiz. Hiçbir şekilde ben yaptım benim yanım kar kalacak anlayışıyla Mengen bir yere gitmeyecek. Bundan sonra da biz mücadelemizi bir şekilde vereceğiz elimizdeki binaları bu şekilde alma zihniyetiyle biz mücadele etmeye edeceğiz. Bizler valiliğe vermiş olduğumuz dilekçelerde imzası bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanıma, İyi Parti İlçe Başkanıma, Esnaf Odası Başkanına, Muhtarlar Derneği başkanına ve Şoförler odası başkanına teşekkür ediyorum. Bunlar buranın verilmemsi konusunda imzalarını attılar bu davaya sahip çıktılar, kendilerine teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.”