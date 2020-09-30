İGM üyelerinden tepki: “Savcıları göreve çağırıyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz, Eyüp Beşli, Alaattin Karadoğan, Bedri Pehlivan ve Erdal Tombak grup yollarının asfaltlanması ihalesi ile ilgili yaşanan gelişmelere tepki gösterdiler. CHP İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen İl Genel Meclisi CHP Grubu, köylerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi. Basın toplantısında İl Genel Meclisi Üyeleri adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Siyaset ve bürokrasi millete hizmet etmek için araçtır. İktidarlar gelir geçer ama asıl olan yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gibi, uzun yıllarca çözüm odaklı olmasıdır. CHP İl Genel Meclisi Üyeleri olarak bu bilinçle, Bolu’ya yapılacak olan doğru hizmetlerin tamamına evet derken, yanlışlarda da muhalefet görevimizi en şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Mecliste bu güne kadar sizlerden aldığımız yetki ile sizlerin haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu gün burada Bolunun yarınlarına, çocuklarımızın ve geleceğimizin nasıl heba edildiğini sizlere anlatmak için toplandık” dedi.

“İŞ TESLİMİ YAPILACAĞINI BEKLERKEN BİR ANDA İHALE İPTAL EDİLDİ”

Sazakiçi grup köylerinin asfalt ihalesi için İl Genel Meclisinden ayrılan para ile Temmuz ayında ihaleye çıkılması kararı alındığını belirten Erhan Beykoz açıklamasının devamında, “Yapılan ihale Bolu Belediyesi şirketi ihaleyi aldı. Şartnamede yazılan tüm işlerin yapılması adına iş teslimi yapılacağını beklerken, bir anda ihale iptal edildi. Yaz günleri olduğu için bir an evvel yapılması gereken grup köy yolları sıcak asfalt ihalesi aradan geçen 3 ay sonra yeniden ihaleye çıktı. Bu arada Sazakiçi köylerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyeti göz önüne alınmadan, ihale 3 ay bekletildi. Parası hazır olan asfalt ihalesi Eylül ayının 2.haftasında yeniden ihaleye çıkmak üzere ilan edildi” diye konuştu.

“800 BİN LİRA BİRİLERİNİN CEBİNE GİRECEK”

İkinci ihalenin Eylül ayı ortasında davet usulü ile yapılacağını öğrendiklerini söyleyen Beykoz ayrıca, “Yapılacak ihaleye çağrılacak firmalar belli olmadan evvel, yani 11.09.2020 tarihinde en düşük teklifi veren şirket dilekçe ile ihaleye davet edilmesini istedi. Resmi yolla verilen dilekçeye rağmen ihaleye çağrılmayan Bolu Belediyesinin yerine 4 firma çağrıldı ve ihaleye katılan 2 firma ile ihale bir işletmeye verildi. İhale işi alan firmada kaldıktan sonra, ihale tekrar iptal edildi. Konuyu öğrendikten sonra ben Çarşamba Vali Sayın Ahmet Ümit’i arayarak konuyu kendisiyle paylaştım. Olayı öğrenen sayın Vali, konuyu inceleyeceğini söyledi. Öğreniyoruz ki, Cuma günü yapılan davet üzeri ihaleye 10 firma davet edilirken içlerinde yine en düşük teklifi veren BES şirketi davet edilmemiştir. Davet edilen 10 firmadan da sadece 1 ya da 2 firma katılıyor ve ihale ilk yapıldığı gibi ilgili işletmeye veriliyor. Yapılan bu ihale onaylanması halinde Bolu’nun, dolayısıyla İl Özel İdaresinin kasasında kalması olası 800 bin lira birilerinin cebine girecektir” ifadelerini kullandı.

“BOLU’NUN MENFAATLERİNİ YOK SAYAN HER KİM İSE HESABI SORULMALIDIR”

Beykoz açıklamasının sonunda ise grup köylerinin mağdur olmasını düşünmeden ilk ihale neden iptal edildiğini sorarak, “Bolu’nun parasının Bolu’da kalmasını istemeyen kimlerdir? Bunun adı Bolu’yu ve Bolu’nun yarınlarını sabote etmektir. Bolu’nun parasının Bolu köylerine hizmet olarak dönmesine engel olan ve bu kadar açık şekilde yapılan yanlışların yapanlar kimlerdir? Bolu’nun 1 kuruşuna dahi dikkat ederken şimdi yaklaşık 800 bin lirasının iç edilmesi emrini kim verdi? Bolu AK Parti Belediyesiyle yönetildiği zamanlarda protokol ya da farklı ihale şekliyle Bolu Belediyesine verilen işler neden ısrarla verilmek istenmiyor? Bolu’nun parasının başka işletmelere gitmesi vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Kış aylarının yaklaşmakta olduğu ve ihalenin bir an evvel yapılarak köylerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Yapılan tüm duyarsızlıklar ve yanlışlıklar doğrultusunda yasal yollar saklı olmak üzere gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz. Burada hatayı yapan, yandaşlık yapan, Bolu’nun menfaatlerini yok sayan her kim ise hesabı sorulmalıdır. Ayrıca devleti zarara uğratan, görevi kötüye kullananlar içinde devletin savcılarını göreve çağırıyoruz. Çıkacak sonuçları siz saygıdeğer Bolu Halkı ile paylaşacağız” dedi.