Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının ilk oturumunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında çay ocağı olarak kullanılan 25 m²lik yerin, çay ocağı olarak bedeli karşılığında tahsis edilmesi talebi görüşüldü. Konu incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Karaçayır mahallesinde 1583 ada 3 nolu parsel 934 m²’lik arsa vasıflı taşınmazın 71/934 oranındaki hissenin satışına ilişkin konunun görüşülmesi talebi de incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.