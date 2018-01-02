Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak metreküp fiyatları ile ilimiz Merkez İlçe ve diğer ilçelerin belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşülerek kabul edildi. Ardından İl Özel İdaresinin 2018 yılında uygulanacak olan etüt ve rapor ücretlerinin de belirlendiği toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliğine 117.300 TL ödenek aktarılmasına karar verildi.