Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden Meclis toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Rapora göre birlik hesabına 60 bin TL ödenek aktarılması kararlaştırılırken, Kıbrıscık ilçesi yöresel ürünlerinin araştırılması, aile, ilçe ve ilimiz ekonomisine katkılarının araştırılması için nelerin yapılmasına dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor ele alındı. Rapora göre ilimizin ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığı belirtilirken, yetiştiricilik projeleri ile ürünlerin geliştirilmesi gerektiği, ulusal ve uluslararası pazarlarda yer almasının sağlanması gerektiği böylece köyde yaşayan insanların gelir seviyesinin yükselmesi ile köyden kente göçün azalacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Merkez İlçe Yakabayat ve Musluklar grup köyleri ile Banaz köyü keşler mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisinin uygun olduğu belirtildi.

Merkez İlçe Demirciler-Çamyayla gurup yolu kamulaştırma bedellerinin ödenebilmesi için 2018 yılı İl Özel İdare bütçesinin bölümleri arasında ödenek aktarılması talebi oy birliği ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantıda son olarak Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına ödenek aktarılması talebi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.