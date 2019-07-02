İGM’de basına sansür!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk oturumu Başkan Yaşar Yüceer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İl Genel Meclisi(İGM) Üyesi Cumhuriyet Halk Parti (CHP)’li Erhan Beykoz, İGM Başkanı Yaşar Yüceer’e bir önergesinin olduğunu hatırlattı. Toplantıyı takip eden basın mensupları Beykoz’un önergesini dinlemeyi beklerken Yaşar Yüceer’in sözleri ile adeta şoka uğradılar. Yaşar Yüceer Beykoz’un önergesini okutmadan önce basın mensuplarına teşekkür ederek dışarı çıkmalarını bekledi. Yüceer’in sözleri ile neye uğradığını şaşıran basın mensupları salonu terk etti. Basın mensuplarının salondan çıkmasının ardından Beykoz’un sesi salon dışına kadar duyulurken Yüceer’in basına sansür uygulamasının sebebi merak konusu oldu.

SIK SIK TARTIŞMA YAŞANIYOR

Öte yandan İl Genel Meclisi toplantılarında İl Genel Meclisi Üyesi CHP’li Erhan Beykoz’un konuşmaları sırasında sık sık başta Meclis Başkanı Yüceer olmak üzere AK Partili diğer meclis üyeleri ile tartışmalar yaşanıyor ve bu tartışmalar basın mensupları tarafından haberleştirilerek kamuoyuna sunuluyordu. Yüceer’in Temmuz ayı ilk oturumunda yaptığı hareketle Beykoz’un Bolu’nun gelişmesi adına sunduğu düşüncelerin kamuoyuna yansımasının önüne geçmek ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını engellemek istediği yorumları yapıldı.