İGM’de bütçe görüşmeleri başladı

Haber: Volkan Yılmaz

İl Genel Meclisi’nde kurumlar için bütçe görüşmeleri başladı. İlk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bütçe ödenekleri genel görüşmesi yapılırken, kurum müdürü Şerafettin Çilkara hazırladığı sunumla yapılan ve yapılacak olan projeleri İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendirdi. Çilkara ayrıca 2019 yılında toplamda 12 buçuk milyonluk bir bakım onarım harcaması yaptıklarını vurguladı. 2020 yılında hedeflenen projeler ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve İl Genel Meclisi’nden talep ettikleri rakamı belirten Çilkara “Karaçayır’da bulunan doğal çim futbol sahası için otomatik sulama sisteminin yapılması için 80 Bin TL, ilimizde yer alan amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara malzeme yardımı yapılması için 150 Bin TL, amatör spor kulüplerinin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor merkezleri sporcularının kullanması amacıyla kondisyon malzemesi alınması için ise 300 Bin TL olarak toplam 530 bin liralık İl Genel Meclisi’nden talebimiz olacak. Diğer yıllara baktığımızda talep edilen rakamların çok fazla olduğunu ama verilebilen rakamların az olduğunu gördüm. O nedenle bu sene talebimizi abartmadan makul ve sizin de anlayışlı olabileceğinizi bu konuda ki desteklerinizi umarak makul bir rakamı sizin huzurlarınıza sunuyorum. Bu konudaki mevcut rakam üzerinde destek verebilirseniz müteşekkir oluruz” ifadelerini kullandı. Çilkara’nın sunumunun ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zekeriya Gökmen ve TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin verilen desteklerden ötürü İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve meclis üyelerine teşekkür etti.