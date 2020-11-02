İGM’de bütçe maratonu başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları Pazartesi itibariyle başladı. Meclis Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında başlayan toplantılarda kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçe talepleri değerlendirilecek. İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk toplantısında İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve 2021 Mali Yılı performans programı görüşüldü.

“BOLU’MUZA VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Toplantıda söz alan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz sözlerine İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Beykoz bütçeyle ilgili yaptığı konuşmada, “Bütçeyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar, bizlere de teslim ettiler. Teşekkür ediyoruz. 79 milyon liralık bir bütçe, fakat bundan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmek üzere sunulan bütçede bu seneki yerinde yönetimlere ciddi anlamda bir pay daha, yani fazla bir pay aktarılacağı konusunda bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonucunda bizim arkadaşlarımızın da bunu dikkate alacaklarını tahmin ediyorum. Ayrıca ben bize teslim eden arkadaşımız da olası bir fazla bütçenin gelmesi halinde yeniden bir bütçe, ek bütçe yapacaklarını söylediler. Bu konuda hakkında da sizleri bilgilendirmek istedim. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, Bolu’muza ve tüm vatandaşlarımıza” dedi.

İGM Başkanı Yaşar Yüceer ise, gerçekleşmiş bütçeleri göz önünde bulundurarak gelir ve giderin denk olması için dikkat ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 2021 mali yılı gelir-gider bütçesinin kurumlar bazında komisyonlara havalesi de yine meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Sağlık Komisyonuna İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bütçeleri görüşülmek üzere oy birliği ile havale edildi.

Komisyonların çalışmalarının tamamlamasının ardından gelecek hafta konuların görüşülerek karara bağlanması bekleniyor. Komisyon çalışmaları sonrası ayrıca kamu kurum ve kuruluşları da 2021 yılı bütçe talepleri için İl Genel Meclisinde birer sunum gerçekleştirecekler.