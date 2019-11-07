İGM’de gündem ‘Atık Tesisi’

Haber: Volkan Yılmaz

Doğal güzellikleriyle Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında olan ilimizde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisi İl Genel Meclisi’nde de gündeme geldi. BEKAB üyesi olan ilçe belediyelerinin onay vermediği bu tesisin kurulup kurulmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Müstakimler köyünde bulunan 230 dönümlük arazide kurulması planlanan tesisin ne zaman faaliyete geçeceği ve çalışmaların ne aşamada olduğu konusunda Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü.

“DÜZENLİ ÇÖP SAHASI İÇİN ÇED RAPORU ALINMIŞTIR, ANCAK…”

Raporda, “Bolu İl Özel İdaresi’nin ortağı bulunduğu BEKAB, Göynük Belediyesi hariç tüm ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nin ortaklığında 2014 yılında kurulmuştur. Birlik kurulduğu günden bu yana faaliyetini sürdürmektedir. 2014 yılında Bolu merkeze bağlı Müstakimler köyü çevresinde 230 dönümlük bir arazi ormandan tahsis ettirilerek 2.sınıf düzenli çöp sahası için ÇED raporu alınmıştır. Ancak bugüne kadar tesisin kurma çalışmalarında somut bir adım atılamamıştır. Bunun en büyük gerekçesi ise BEKAB’ta lokomotif olan Bolu Belediyesi’nin 2008 yılında Güney Koreli bir şirketle anlaşarak 180 ton çöp garantisi verip kendisini bağlamasıdır. Bolu Belediyesi dışındaki birlik üyelerinin günlük ortalama 100 ton çöp potansiyeli olduğundan bu potansiyel yetersiz görüldüğü ve rantabla olmadığından yatırımcı bulunamamıştır. Başka illerden çöp transferi yapılması konusuna da birlik üyeleri sıcak bakmamıştır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji destekleme adına teşviki 2020 yılı 10’uncu ayından sona ereceğinden bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile maddi destek konusunda görüşmeler de devam etmekte olup birliğin mevcut haline çözüm üretme istişareleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

BEYKOZ: “ACİL SOMUT ADIMLAR ATMALIYIZ”

Bu sorunun Bolu Belediyesi’nin değil bütün Bolu’nun sorunu olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Bolu Belediyesi 2037 yılına kadar kendini bağlamış. Sorun Bolu Belediyesi’nin sorunu değil, bizim sorunumuz. Bizim bunu bir an evvel hayata geçirmemiz ve kamuoyunu hazırlamamız lazım. Kamuoyu nasıl hazırlanır, bu işin basın ayağı var, muhtarlar ayağı, bürokrat, ilçe başkanları, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ayağı var. Birde bu işin gelecek ayağı var. Çocuklarımıza doğru bir gelecek bırakacak mıyız bırakmayacak mıyız? Hükümetin çevre ile ilgili olarak almış olduğu çok önemli bir karar var. Bundan da faydalanarak bu sorunu çözebiliriz. 2020 yılının 10’uncu ayında enerji teşviki bitiyor. Biz o aşamaya kadar ne yapabiliriz. Acil somut adımlar atmalıyız” dedi.

BOZOĞLU: “ÇÖP HERKESİN ORTAK SORUNU”

Fayda maliyet açısından bakıldığında yatırımcının bu tesisi işletebilmesi için 300 ton çöpe ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mazhar Bozoğlu, “Çöp herkesin ortak sorunu. Ama çok hızlı gelişen bir süreç yaşandı. Fayda maliyet açısından bakıldığında yatırımcının bu tesisi işletebilmesi için 300 ton çöpe ihtiyaç var. Ama maalesef Bolu’da 120 ton çıkıyor. Eğer Bolu Belediyesi çöpünü BEKAB’a vermezse çöp tamamlanamayacağından dışardan alınması gerekiyor. Bolu Belediyesi’nin benim sorunum yok BEKAB Başkanlığı’ndan çekilirim demesini doğru bulmam. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa ortak akılla karar vermeliyiz. Çünkü bu sorun Bolu’nun sorunu. Bolu bir bütündür ayıramayız. Bizim sorumluluklarımız var vatandaş açısından tekrar bir araya gelerek en makul en doğru çözümü bulmak zorundayız. Ben inanıyorum Bolu’yu sevenler, İl Özel İdare’miz, Bolu Belediyesi ve siyasilerimiz bu soruna en kısa zamanda çözüm bulacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

YÜCEER: “DÜZCE’NİN ÇÖPÜNÜN BOLU’YA GELMESİ KABULLENİLMİŞ DEĞİL”

Kamuoyunda çıkan haberler sonrası Düzce’nin çöpünün Bolu’ya geleceği kabullenilmiş gibi lanse edilmesine rağmen henüz böyle bir anlaşmanın olmadığını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ise, “Buradaki temel sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Çöp sorunu tüm Bolu’nun sorunu hepimizin ortak bir sorunu. Bu sorunun olduğunu görmüşüz ki BEKAB’ı kurmuşuz ve bu birliğe Göynük Belediyesi dışında 8 belediye 3 belde başkanlığı ve bir de İl Özel İdare olarak biz katıldık. Geçtiğimiz 5 yıl içinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların en somut olanı da Müstakimler köyünde bulunan 230 dönümlük alan ve burası ile ilgili 2.sınıf çöp depolama alanı olarak ÇED alınmış, hazır hale getirilmiş. Bizim bilgimizin ve kontrolümüzün dışında çok hızla gelişen bir süreç yaşadık. Düzce’nin çöpünün Bolu’ya gelmesi kabullenilmiş değil. Gördük ki gerçek olan şey şu Bolu Belediyesi Güney Koreli bir firma ile 29 yıllığına günlük 180 ton çöp vermeyi taahhüt ederek anlaşma imzalayarak kendini bağlamış. Bolu Belediyesi’nin dışındaki tüm Bolu’nun ürettiği çöp 100 tonluk. Yapılan çalışmalar araştırmalarda da 100 tonluk çöpün Enerji Bakanlığı’nın enerji politikaları gereği yenilenebilir enerjiye verdiği desteğe rağmen rantabla olmadı ve bununla ilgili bir adım atılamadığını görmüş bulunmaktayız. Bolu Belediyesi benim çöp sorunum yok diyerek başkanlığı bırakma düşüncesi içinde olduğunda biz ikinci büyük ortak olarak bu işin lokomotif görevini üstlenerek ne yapması gerekiyorsa yapmak zorundayız. Bu tesisle ilgili olarak yanlış bilinen bir konu daha var. Bu tesis yakma tesisi değil, bu alanda ÇED raporlarına uygun bir lot oluşturularak elde edilen gazla bu gazların yakılması sonucu elektrik üretilecek ve elektriği de enerji bakanlığına belirlenen fiyatlar üzerinden satılacak. Bu sistemin kurulması için gerekli olan rakam ise 25 Milyonluk bir yatırım” dedi.