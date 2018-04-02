Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayan İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının ilk oturumunda iki madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2012 yılında aktarılan klorlama cihazı alımı tahsisli aktarılan ödenekten geriye kalan bedelin Merkez İlçe Demirciler köyüne içme suyu şebeke yenileme inşaatında kullanılmasına ve Kuzörendağlı köyü içme suyu için gönderilen ödeneğin Merkez İlçe Merkeşler köyü atık su inşaatında kullanılması için tahsis edilmesi talebi görüşülerek onaylandı. Ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda 2018 Mali Yılı İl Özel İdare bütçesinin bölümleri arasında aktarma yapılmasına karar verildi.