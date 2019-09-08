İGM’de uzun bir aradan sonra ilk

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları sona erdi. 6 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen son toplantıda ise uzun zamandır olmayan bir şey gerçekleşti. Daha önce gerçekleştirilen toplantılarda oybirliği ile kararlar alınırken, bu kez oy çokluğu ile karar alındı. İlimiz merkez ilçeye bağlı Akçaalan Köyü Gavurdamı mevkiinde bulunan ve 08.02.2016 yılında Ali Ege’ye kiralanan su kaynağının kiralık süresinin bitmesi üzerine yeniden kiralık istemesinin ardından İl Genel Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’nun konuyu yerinde inceleyerek raporlar hazırlaması kararı alındı. Bu toplantıda iki komisyonunun raporlarının okunmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz söz alarak raporla ilgili konuştu. Daha önce alınan karara göre komisyonların olayı yerinde inceleyerek rapor hazırlaması gerektiğini, bu olayın Çevre Sağlık Komisyonu tarafından yerinde incelenmediğini belirten Beykoz “Ali Ege’ye kiralanması söz konusu olan bu suyun Çevre Sağlık Komisyonu’nda görevli arkadaşlar tarafından yerinde incelenmediğini belirtmek istiyorum. Komisyon üyesi arkadaşlarımız konuyu yerinde incelemeden bu raporu hazırlamışlardır. Biz CHP grubu olarak bu yüzden bu rapora red cevabı vereceğiz” dedi. Konuşmanın ardından raporun oylanmasına geçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor oybirliği ile kabul edilirken, Çevre Sağlık Komisyonu’nun raporu ise CHP grubunun red oy kullanması ile oy çokluğu ile kabul edildi.

“Avukat görevinden alınmalı”

Dereceören köyü mevkiinde bulunan Abant Su fabrikasının kullanmakta olduğu su ile ilgili olarak görülen davayı İl Özel İdare avukatının mahkemelere girmediğini ifade ederek kaybettiklerini belirten Erhan Beykoz “İl Özel İdare avukatımız ne yazık ki mahkemelere girmiyor. Abant Su davasında avukatımız duruşmaya girmediğinden dolayı davayı kaybettik. Dava sonucunda çoktan karar birçok davada emsal olacak ve kurumu zor duruma düşürecektir. Ben grubum adına şunu söylemeliyim ki biz bu avukata hakkımızı helal etmiyoruz. İl Özel İdaremizden aldığı paraları hak etmeyen birisinin halen daha görevinde kalmasını da istemiyoruz. Bir an önce bu avukatın görevinden alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.