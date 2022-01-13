İhale bu ay yapılacak



Haber: Ceylan Beykoz

38 bin metrekarelik alanın projeye dahil edildiğini söyleyen Ümit, “1 yıl içerisinde proje gerçekleşecek. Bolu çok cazip bir merkez haline gelecek.” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte hayata geçecek turizm projesi hakkında açıklama yaptı. Köroğlu Dağları Gelişim Master Planı ihalesini bu ay içerisinde yapılacağının müjdesini veren Ümit, "Bu ihale Bolu için çok önemli. Şuan itibariyle 38 Bin hektarlık alanın turizm gelişim alanı olma süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl içerisinde planının gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak.

Bolu, Avrupa'nın en cazip turizm merkezlerinden biri olacak. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Gerekli bütün şartlar bu alanda uygun. Doğal hayat kesinlikle bozulmayacak. Sarıalan yaylamızda yayılan hayvanlarımız yine orada bulunmaya devam edecek. Bu otantik yapının bozulmaması için biz bütün şartları hazırladık" dedi.

BOLU ÇOK CAZİP BİR MERKEZ HALİNE GELECEK

Bolu'nun birçok spor branşının buluştuğu bir yer haline geleceğini dile getiren Vali Ahmet Ümit, "Bir tarafta otel, kayak ve yüzme sistemi olacak. Bir tarafta da tenis kortları, futbol sahaları, basketbol sahaları ve voleybol sahaları olacak. Başta futbol takımlarımız olmak üzere Avrupa gibi ülkelere gitmelerine döviz bırakmalarına gerek olmayacak. Hem rakım itibariyle hem iklim itibariyle hem de ambiyans itibariyle spor için çok uygun olduğu ve Bolu'da kamp yapan spor kulüplerimizin bu durumdan olumlu yönde sonuç aldıklarını görüyoruz. Yakın zamanda Aladağlar'a güreş takımımız kamp için gelecekler. Hem yerli hem yabancı takımlar için Bolu çok cazip bir merkez haline gelecek." diye konuştu.