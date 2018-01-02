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02 Ocak 2018 Salı
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    • İhale iptal edildi

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın büyük çabalarıyla ihaleye açılan Gölcük Tabiat Parkı kiralama ihalesi encümen kararıyla iptal edildi. İhaleyi 116 Bin TL karşılığında Kurtuluş Tokcan almıştı.

    02 Ocak 2018 Salı 14:08
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    İhale iptal edildi

     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Belediyesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan bungalov evlerle Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu’nun ihalesi geçtiğimiz ay 12 firmanın katılımıyla gerçekleştirilmişti. İhale öncesi CHP Bolu Milletvekili ihalenin yapılacağı Belediye Meclis salonuna partililerle birlikte girip, ihalenin usulsüz ve hukuksuz olduğunu bildirmiş, ihalenin bir an önce durdurulmasını istemişti. 19 Aralık’ta yapılan ihale kamu ihale kurumunun ihaleye ilişkin kararını açıklamasına bir gün kala iptal edildi. İhalede en yüksek teklifi 116 bin lira ile Kurtuluş Tokcan vermişti. İhaleden sonrada Gölcük ile ilgili tartışmalar bitmemiş, ihalenin iptal edilip edilmeyeceği büyük bir merakla bekleniyordu.

    Gölcük ihalesi bugün encümen kararı ile iptal edildi. Bolu Belediyesinin Gölcük’te bazı proje değişikliklerine gideceği, bölgede yapılacak tesislerin belediye tarafından yapılarak ihaleye yeniden çıkacağı öğrenildi. Öte yandan İhaleyi üçüncü sırada tamamlayan Gazelli Otelin sahibi Halit Ergül’ünde itirazının etkili olduğu iddia edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz’ın

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