İhaleyi 500 milyon liraya 3 firma ortak aldı

Haber: Ceylan Beykoz

2018 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından temeli atılan Sanayi Sitesi Projesi 4 yıldır atıl durumda. Atıl durumda olan 567 bin m2 proje alanına 4 yıldan beri çivi dahi çakılmadı. Uzun zamandır yapılması beklenen Sanayi Sitesi için ilk adım bugün atıldı. Ankara’da düzenlenen ihale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sanayi Sitesi Projesi,567 bin m2 proje alanı, 183 bin m2 kapalı, 70 bin m2 açık alan, İmar yolları 300 bin m2 ve 988 adet dükkan barındırıyor.

Yapılan ihaleye sadece 3’lü Konsorsiyum kuran İstanbul firmaları, Özyazıcı İnşaat Elektrik, Baş Yapı İnşaat ve İnkosa İnşaat katılarak ihaleyi 498 milyon 500 bin bedelle aldı.

Büyük Sanayi Sitesi 988 adet dükkan ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi 600 gün içirişinde bitmesi bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bolu CHP İl Genel Meclisi üyeleri Sanayi Sitesi Projesi için açıklama yapmıştı. CHP üyelerinin yaptığı açıklamada amaç sanayi projesinin alt yapı maliyetlerinin esnafın sırtına yüklenmemesiydi. Yapılan ihale sonrası alt yapı maliyetleri ihaleyi alan firmaya ait olacağı öğrenildi.