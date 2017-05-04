Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Olay Gündem Gazetesi olarak güzel bir habercilik olayına daha imza attık. Hastanenin yan kısmında bulunan hazineye ait olduğu belirlenen oranlık alanda ekilmiş vaziyette 27 kök hint kenevirini bulan vatandaş polise verdiği ifadesinde, hint kenevirini kokusundan anladığını söyledi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Norkatim Şubesi ekiplerine ifade ve ismi açıklanmayan ihbarcı ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini dolaşırken bulduğunu belirterek; “Çok yakın bir akrabam hastanede tedavi görüyor Bende kendisine refakatçılık yapıyordum. Olay günü hastanede canım sıkıldı ve dolaşmaya çıktım. Hastanenin hemen yanındaki ormanlık alana girerek temiz hava almak istedim. Bir müddet yürüdükten sonra tuhaf bir koku hissettim. Adım attıkça koku iyice çoğaldı. Kokuyu soluya soluya ilerledim ve yerde ekilmiş vaziyette çok sayıda ot gördüm. Bunların hint keneviri olduğunu fark ettim. Hemen cep telefonumdan internete girerek hint keneviri olduğunu buradan doğrulayarak hemen polisi aradım” dedi.

İhbarcı, hint kenevirini önce kokusundan bulduğunu da belirterek; “Aromatik bir koku sayesinde hint kenevirini buldum. Bu güne kadar hiç hint keneviri görmedim. Tesadüf eseri ormanlık alanda gezerken böyle bir şeye şahitlik ettim. Bundan sonra ormanlık alanlarda gezerken daha da dikkatli olacağım. Koku sayesinde hint kenevirini buldum” diye konuştu. Polis, ihbarcı şahsın ifadesinin alınmasının ardında GBT sorgulaması yaptı. Şahsın sabıka kaydının bulunmadığı da ortaya çıktı.