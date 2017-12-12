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12 Aralık 2017 Salı
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    • İhbarda bulunanların kimlikleri gizli tutuluyor

    155 Polis İmdat Hattı, Bolu İl Emniyet Müdürü adına görev yapan bir şubenin olduğunu biliyor muydunuz? Bu şubeyi arayan ve ihbarda bulunan kişilerin ise kimlikleri yasa gereği gizli tutuluyor.

    12 Aralık 2017 Salı 09:25
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    İhbarda bulunanların kimlikleri gizli tutuluyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Huzur ve Güveniniz İçin Her Zaman ve Her Yerde Ücretsiz hizmet veren 155 Polis İmdat Hattında görev yapan polis memurları gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Var olan bir olayı an be an telsiz komutasından yönlendirme yapan 155 çalışanları, olay yerine gidecek olan ekipleri yönlendirirken, diğer bir yandan da olay yerinden kaçan failleri yakalamak konusunda da yönlendirmede bulunmakta.

    155 yetkilileri Bolulu vatandaşları uyararak; “155 Polis İmdat hizmetlerinden etkili ve süratli netice alınabilmesi için vatandaşlarımızın konuşmalarını kısa ve öz olarak yapmaları, şikayet konusu ile ilgili olarak açık adres ve anlaşılır bilgiler vermeleri, uzun süreli ve meşgul edici konuşmalardan kaçınmaları gerekmektedir.Acil Çağrı Hizmetleri yönergesinin 37. maddesi gereği çağrı yapanın kimliğinin GİZLİ tutulması esastır. Lütfen daha güvenli ve daha huzurlu bir Bolu için bildiklerinizi bizimle paylaşınız.Yapmış olduğunuz ihbar ve şikayetler tamamen gizli tutulacaktır” denildi.

    Bolu İl Emniyet Müdürü adına görev yapan 155 Polis İmdat görevlileri en çok asılsız gelen ihbarlardan dolayı mağdur olduklarını ayrıca, özellikle gece yarıları bazı vatandaşların şaşkınlık yaratacak derecede taleplerde bulunduklarını, bu durumdan dolayı, 155 hattının meşgul edildiğinden şikayetçi oldular.

    GİZLİ KAHRAMANLAR

    155 Polis İmdat hattında görev yapan polis memurlarının hepsi konularında birer uzmanlar. Yapılan ihbarları iyice dinleyen ihbarcılarla bir psikolog gibi konuşan, yeri geldi mi bir anne bir baba, bir ağabey gibi davranan bu gizli kahramanların tek bir amacı var Bolu’yu huzurlu ve yaşanabilir kent yapmak, suçluyu zamanında yakalamak, suçu zamanında önlemek ve haklının yanında haksızın karşısında durmak. Onlar polis teşkilatının hem gizli kahramanları, hem halkın sorunlarını dinleyen ve çare bulmaya çalışan o meşhur Güzin abla gibi çalışmalarıyla tanınıyorlar.

    MOBESE KAMERALARIYLA İZLİYORLAR

    155 Polis İmdat hattında gece gündüz demeden çalışan polis memurları sadece ihbarları takip edip yönlendirme yapmıyor. Aynı zamanda şehrin ana arterleri üzerine yerleştirilen MOBESE kameraları ile her bölgeyi tek tek izleyip, inceleyip, suç unsuru var mı yok mu bununda takibini yaparak, anında bölge ekiplerine bildirim yapıp, suç unsurlarının takibini de sağlıyor. Bolu halkının can ve mal güvenliği için gözlerini ve kulaklarını sürekli açık tutuyorlar.

    EN ÇOK İHBARLAR

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 155 Polis İmdat Hattına ilimizden çok ihbarların başında, eşinden ayrılan ve uzaklaştırma kararına rağmen eşleri tarafından mağdur edilen kadınlar geliyor. Daha sonra hatalı parklanmalar, kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama yapma, tehlikeli araç kullanma, hırsızlık, kavga ve trafikte alkol kullanan kişilere yönelik ihbarlar geliyor.

    BENİM ÖNERİM

    Haberi yaparken böylesine önemli ve bölesine yeri geldi mi hayati önem taşıyan bir kurumun mutlaka ve mutlaka ilkokul çağındaki çocuklara yerinde bilgilendirme yapabilmek ve çocuklarımıza 155 Polis İmdat biriminin tanıtılmasından yanayım. Küçük yaştaki çocuklarımıza böylesine önemli bir kurumun yerinde gösterilmesi ve öneminin anlatılması küçük beyinlere yerleştirilmesinin çok önem arz ettiği kanısındayım. Sadece 155 değil 112 ve 110 birimlerinin de yerinde ziyaret edilip, çocuklarımıza bilgilendirme yapılmasının önem arz ettiği unutulmamalı. Öğrencilerimizin bir program dahilinde sınıf sınıf belirli günlerde bu ziyaretleri gerçekleştirmesi gerekir.

     

     

    Anahtar Kelimeler: 155, Polis, İmdat, Hattı, Bolu

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